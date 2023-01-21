اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب شرق نابلس

السبت، 21 يناير 2023 05:00 ص
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب شرق نابلس مستوطنة إسرائيلية - أرشيفية
وكالات

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أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرق نابلس. وقد اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الفعل تحديا سافرا للمطالبات الدولية والأمريكية لوقف الإجراءات أحادية الجانب.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي جوريش، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، حيث نصبت عددا من "الكرافانات" في المنطقة.

وأكد دغلس تصاعد وتيرة الاستيطان في ريف نابلس، وكذلك أعمال التوسعة والتجريف في عدد من المستوطنات، على حساب أراضي المواطنين.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، معتبرة أنه "امتداد للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها.

وأضافت: "هذه الجريمة ردا اسرائيليا على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية"، مؤكدة أن "عدم رد الجانب الأمريكي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الاقوال والمواقف إلى أفعال".


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