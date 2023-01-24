أسنان طنطا تحصل على شهادتي الأيزو «2018-21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن حصول كلية طب الأسنان على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية لتصبح ثانى كلية بالجامعة تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

أكد الدكتور محمود ذكى أن حصول كلية طب الأسنان على شهادتى الأيزو يعد انجاز جديد يضاف إلى انجازات الجامعة، موضحاً أن ذلك يعكس التزام الكلية بتطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية، موجهاً التهنئة لأسرة الكلية لتحقيق هذا الانجاز.

أوضح الدكتور حاتم أمين عميد الكلية أن نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الكلية بتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف وتوفير بيئة عمل مناسبة كان لها الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادتى الأيزو، مؤكدًا حرص إدارة الكلية علي دعم رؤية مصر2030، ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة علي مستوي كافة القطاعات.

يذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة طنطا قد استقبلت فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، بحضور الدكتور الدكتور حاتم امين عميد الكلية، والدكتور محمد مأمون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاتن ابو طالب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور على الشيخ ووكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث والدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي بجامعة بالجامعة، والدكتورة صباح محمد شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة شيرين عبد المولي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية و الدكتورة جيهان العليمي نائب مدير وحدة ضمان الجودة و مدير وحده تكنولوجيا المعلومات والطبيبة نهي الكافوري و أعضاء هيئة التدريس و كافة مديري الإدارات بالكلية.

وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة وتشمل قطاعات لتعليم والطلاب، والدراسات العليا، و شؤن البيئة و الشؤون الهندسية و ادارة التوثيق والاحصاء و الشؤون الادارية ووحدة ضمان الجودة بالكلية، وأوصت اللجنة بمنح كلية طب الأسنان الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».