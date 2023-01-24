اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:44 م
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ضبط 12 طن خل منتهى الصلاحية ويعاد تدويرة بمصنع بير سلم بمركز طنطا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:13 م
ضبط 12 طن خل منتهى الصلاحية ويعاد تدويرة بمصنع بير سلم بمركز طنطا جانب من الخل المضبوط
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء تعليمات هيئه الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة برئاستة وعضويه ياسر مراد مديرالادارة ومحمد شعبان ومحمد الشيخ ومفتشى المديرية تمكنت الحملة من ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتجميع خل منتهى الصلاحية، وتم ضبط 12 طن خل ويعاد تعبئتة بتواريخ جديده مستخدما علامات تجارية لشركات كبرى وهمية وكذا كلور وبيرل منظفات.
 
كانت معلومات قد وردت لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن قيام صاحب مصنع تحت السلم يقوم بتجميع خل منتهى الصلاحيه ويعاد تعبئته بتواريخ جديده مستخدما علامات تجارية لشركات كبرى على الفور تم تشكيل حملة تموينية للمرور على على المصنع بمركز طنطا تم ضبط 12 طن خل تحرر محضر بالواقعة وتشميع المصنع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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