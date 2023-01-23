اليوم السابع
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عناوين منافذ السلع المخفضة فى محافظة الجيزة.. أبرزها الوراق والعمرانية

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 ص
عناوين منافذ السلع المخفضة فى محافظة الجيزة.. أبرزها الوراق والعمرانية منافذ السلع بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أتاحت محافظة الجيزة، عددا كبيرا من منافذ بيع السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة؛ تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المنافذ التي توفر السلع الأساسية فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%.
 
 
-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.
 
 
-منفذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بمركز الصف.
 
 
-منفذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بقرية صول بمركز أطفيح.
 
 
-شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين في مركز ومدينة منشأة القناطر.
 
 
-شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز ومدينة كرداسة.
 
 
-منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.
 
 
-منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.
 
 
-منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.
 
 
-منفذ للسلع الأساسية بقرية المنوات بمدينة أبو النمرس.
 
 
-منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.
 
 
-منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.
 
 
-منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.
 
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كان قد وجه بضرورة التوسع في إقامة عدد من المنافذ الإضافية اللازمة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة إستجابة لمطالب المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.
 
 
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منافذ السلع

منافذ بيع السلع

عناوين مراكز بيع السلع

اهلا رمضان

منافذ اهلا رمضان

منافذ السلع في الجيزة



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