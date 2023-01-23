رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمنتزه ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، بالارتقاء بالمسطحات الخضراء بحدائق وميادين الحى، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه ثان قيام إدارة الحدائق بالحى، بأعمال تقليم وتبليط 10 برتشاديا و5 نخل بلدى، بمحور الشيراتون، وتم رفع إجمالى المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، وذلك يعد تحفيزا لتنمية الغطاء النباتى فى نطاق الحى، يأتى ذلك من منطلق الاعتناء بالنباتات والأشجار لما تمثله من مظهر جمالى بنطاق الحى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة؛ أكد الشريف أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء / أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية تم زراعة 42461 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه فى الأسبوع الثانى والعشرون من بداية المبادرة تم زراعة 1184 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء للحد من التلوث البيئى ولتكون متنفس طبيعى للمواطنين.

وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء، تم زراعة3500 متر نجيل بنطاق أحياء العجمى ووسط، وزراعة 318 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 550 بزروميا سعودى بشارع النبوى المهندس وأمام فتح الله بالمندرة بنطاق حى المنتزه ثان خلال الأسبوع الـ 22، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى.

وقال الشريف؛ أنه تم زراعة 500متر نجيل داخل حديقة سعد زعلول بنطاق حى وسط، وتم زراعة 384 من الأشجار بنطاق حى غرب، كما تم زراعة 250 شجيرة بنطاق حى العجمى.



تطوير حدائق وميادين المنتزة



جانب من الأعمال والتطوير



جانب من الأعمال



رفع كفاءة حدائق حي المنتزة



مبادرة 100 مليون شجرة



