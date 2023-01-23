حملة لضبط ومراقبة الأسواق ومراجعة الاشتراطات الصحية بالقصاصين الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار وذلك تأكيدًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بالقصاصين، وإدارة الشئون الصحية، والرقابة التموينية بالقصاصين للمرور على عدد من المحال التجارية، والمخابز البلدية، والمطاعم ومحلات البقالة، والمخابز السياحية.

وأسفرت الحملة عن سحب عدد 13 عينة أغذية، وإعدام 55 كيلو أغذية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، بجانب تحرير عدد 7محاضر تموينية ما بين عدم مطابقه الخبز للمواصفات، عدم وجود قوائم أسعار، وتحرير عدد 9 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت، والتوصية بالغلق الإداري لمنشأتين غير مستوفية الاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة.