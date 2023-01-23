اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لضبط ومراقبة الأسواق ومراجعة الاشتراطات الصحية بالقصاصين الجديدة

الإثنين، 23 يناير 2023 03:44 م
حملة لضبط ومراقبة الأسواق ومراجعة الاشتراطات الصحية بالقصاصين الجديدة جانب من الحملة التموينية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار  وذلك تأكيدًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بالقصاصين، وإدارة الشئون الصحية، والرقابة التموينية بالقصاصين للمرور على عدد من المحال التجارية، والمخابز البلدية، والمطاعم ومحلات البقالة، والمخابز السياحية.

وأسفرت الحملة عن سحب عدد 13 عينة أغذية، وإعدام  55 كيلو أغذية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، بجانب تحرير عدد 7محاضر تموينية ما بين عدم مطابقه الخبز للمواصفات، عدم وجود قوائم أسعار، وتحرير عدد 9 محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت، والتوصية بالغلق الإداري  لمنشأتين غير مستوفية الاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة.


الاسماعيلية

مراقبة الأسواق

محاضر تموين

محافظة الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة

حملة تموينية لضبط المتهمين بالغش التجارى وحجب السلع عن البيع فى الجيزة

الإثنين، 23 يناير 2023 02:19 م

التحفظ على 3 آلاف لتر سولار ضبطت فى حملات تموينية غرب الإسكندرية

الإثنين، 23 يناير 2023 01:48 م

كيف نفذت محافظة الفيوم آليات ضبط الأسواق؟.. المحافظ يجتمع بكبار تجار المواد الغذائية واللحوم للسيطرة على الأسعار.. تكثيف الحملات التموينية والرقابية.. ومرور ميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر

الإثنين، 23 يناير 2023 08:00 ص

حملات تموينية على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 11:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة