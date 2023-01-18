تحرير 109 محاضر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين، ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بالإسماعيلية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 109 محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 60محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، وعدد 49 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز التجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد التجار بحوزته كمية تقدر ب 200كيلو سكر ومكرونة وأرز بدون وجه حق، وضبط أحد المخابز لتصرفه في عدد 6 شيكارة دقيق بدون وجه حق، وأيضًا تم ضبط مخبز لتصرفه في 7 شيكارة دقيق.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية و الصحة وجهاز حماية المستهلك و ادارة الشئون البيئية، بحملة تفتيش مكبرة، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين بمنطقة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها عدد 8 محاضر خاصة بالتموين، 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وعدد 5محاضر خاصة بالصحة، 3 محاضر نظافة، محضرين توصية بغلق محل تجاري، وعدد 2 إنذار بيئة خاص بالحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.