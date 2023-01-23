حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التضامن تبدأ غدا صرف تعويضات توقف الصيد لـ 3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم
الأوقاف تنظم زيارة خاصة لأطفال البرنامج التثقيفي للطفل بالمتحف الجوي.. صور
السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس المقبل
الصحة: إضافة 30 وحدة طبية جديدة بمستشفيات التأمين الصحي
الصحة: الحصول على عينة طبية للفحص من الثدى المصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض
التعليم العالى: 100 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالجامعات الحكومية
وزير الرى يصل جنوب السودان فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام
القوى العاملة تصدر توجيها عاجلا لـ529 عاملا مصريا بالسعودية بسرعة تحديث بياناتهم
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