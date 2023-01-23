اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 05:03 م
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حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس

الإثنين، 23 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس قطار - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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السكة الحديد تشغل قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان الخميس المقبل

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حصاد الوزارات

التضامن

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التعليم العالى

الرى

جنوب السودان

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