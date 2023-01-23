وزير الرى يصل جنوب السودان فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الإثنين، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، وكان فىاإستقباله بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.



واعرب سويلم عن سعادته بزيارة دولة جنوب السودان الشقيقة فى اولى زياراته لها ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التباحث وتبادل الرؤي في المشروعات المشتركة بين البلدين ، وبحث تعزيز أواصر التعاون ليس فقط في مجال الموارد المائية والري بل في كافة المجالات .



ومن جانبه أعرب بال ماي دينج عن سعادته بزيارة وزير الموارد المائية والري المصرى والوفد المرافق له، معرباً عن شكره لمصر لما تقدمه من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري ، مشيراً لتطلعه لتبادل الرؤى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .



وأكد سويلم الى دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية والرى، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية ، مشيراً إلى أن مصر وجنوب السودان يجمعهما رباط واحد هو نهر النيل، وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين .



الجدير بالذكر أنه من المقرر خلال الزيارة إجراء العديد من المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية ، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان ، وإفتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .

