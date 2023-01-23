اليوم السابع
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الصحة: الحصول على عينة طبية للفحص من الثدى المصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض

الإثنين، 23 يناير 2023 12:13 م
الصحة: الحصول على عينة طبية للفحص من الثدى المصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض سرطان الثدي
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحصول على عينة طبية للفحص من الثدى المصاب بالسرطان لا يسبب انتشار المرض، وطالبت السيدات بالفحص في عيادات مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر عن أورام الثدى.
 
وكشف وزارة الصحة والسكان عن علامات تشير إلى إصابة السيدات بسرطان الثدى وقالت: يظهر سرطان الثدى على شكل سماكة فى الثدي، أو كتل غير مؤلمة) ونصحت باستشارة الطبيب حال ظهورها.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة.
 
وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.
 
يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقعwww.100millionseha.eg .
 
وأكدت أنه يجرى متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تدريب 24 ألفًا و 107 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.
 
يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كافة المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.
 
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الصحة

سرطان الثدى

صحة المرأة

اورام الثدى



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