التعليم العالى: 100 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالجامعات الحكومية

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات لتحسين جودة وكفاءة المخرجات التعليمية، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد تنفيذ 8 مشروعات، بتكلفة 100 مليون جنيه؛ بهدف تقديم الدعم الفني والمالي، وتأسيس البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات شملت مجالات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات "ICTP"، تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، القياس والتقويم، البرامج الجديدة، الكليات التكنولوجية، دعم التميز، دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، التخطيط الإستراتيجي.

ويهدف تنفيذ مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) إلى تطوير البنية التحتية المعلوماتية، تقديم الدعم الفني للجامعات والمعاهد التكنولوجية، التصحيح الإلكتروني، زيادة وتجديد التراخيص لنظم التأمين، فتح المنصات التعليمية، ميكنة المستشفيات الجامعية ، تطوير البوابات الإلكترونية بالجامعات، الشهادات المؤمنة للخريجين، مشروع حزمة التطبيقات المُقدمة للجامعات الأهلية والتكنولوجية لعدد 9 جامعات تكنولوجية كالبوابات الإلكترونية، أنظمة المعلومات الطلابية ولوحات التحكم، أنظمة التعلم، أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أنظمة إدارة الموارد.

كما يهدف مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي إلى تأهيل المعامل الجامعية في المجالات التطبيقية، كأحد مكونات التأهيل للتقدم للاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، ورفع القدرات المؤسسية، وتقوية البنية الأساسية للعملية التعليمية، عن طريق اعتماد المعامل دوليًّا، ورفع قدرات الكوادر الفنية بها، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، وقد تم استلام مُخرجات 6 معامل بعد تقدمها للمجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) في مجالات (الطب، الزراعة، الهندسة، العلوم).

وتم التعاقد على (17) مشروعًا جديدًا في مجال القياس والتقويم، منها مشروعان لإنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعات، و(10) مشروعات لتطوير الاختبارات العملية، و(3) مشروعات لإنشاء بنوك الأسئلة، ومشروعان للجامعات التكنولوجية؛ لإنشاء وحدات للقياس والتقويم، فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف الجامعات المصرية على أساليب القياس والتقويم، وإعداد المفردة الاختبارية، الاختبارات الإلكترونية، بنوك الأسئلة، قياس نواتج التعلم، التحليل الإحصائي، إعداد جدول المواصفات ومراجعة الورقة الامتحانية)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإستراتيجي للبرامج الجديدة والحالية في العديد من الجامعات.

وفي إطار المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، تم الانتهاء من استلام 5 مشروعات بالدورة الثالثة بالجامعات الحكومية، وجارِ تنفيذ 3 مشروعات في الدورة الرابعة، ومن جهة أخرى تم البدء في تنفيذ مشروعات الدورة الخامسة حيث تم التعاقد مع 5 مشروعات موزعة على أربع جامعات، ويتبع مشروعات دعم التميز أيضًا المشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية، والتي تهدف إلى دعم الأفكار والمُبادرات المُبتكرة، والمُبدعة، والهادفة، حيث تم استلام 4 مشروعات في الدورة الثانية.

وعلى صعيد آخر، فإنه تم الانتهاء من مشروعات الدورة الثالثة لدعم المشروعات الابتكارية للطلاب، بعدد 23 مشروعًا موزعة على 18 كلية في تسع جامعات مختلفة، في حين أن الدورة الرابعة تم التعاقد على عدد 12 مشروعًا، وتم خلال العام 2022 للمرة الأولى طرح مشروعات لدعم الأفكار المُبتكرة لطلاب التعليم التقني، وتعتبر هذه المشروعات نواة لمشروعات أكبر توجها إلى التعليم التقني والجامعات التكنولوجية، بما يتوافق مع توجه الوزارة ورؤية مصر 2030.

كما تم دعم الجامعات لاعتماد 42 برنامجًا تعليميًّا، ودعم اعتماد 3 كليات اعتماد مؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال 2022، فضلًا عن الانتهاء من التطوير والتأهيل للاعتماد البرامجي في 11 كلية، والمُساهمة في تأهيل 12 كلية للتقدم للاعتماد الدولي لبرامج الأكاديمية من مؤسسات دولية مُعترف بها.

وتم التعاقد على تطوير وتأهيل 13 كلية للاعتماد البرامجي، منها 4 كليات بالجامعات الجديدة، والتعاقد على تأهيل 3 كليات للتقدم للاعتماد الدولي للبرامج التعليمية، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء ودعم مراكز ضمان الجامعات بثلاث جامعات جديدة والانتهاء من عمليات الطرح للدورة الأولى لمشروع"إنشاء نظام داخلي للجودة بالكليات التكنولوجية"(EIQS)، وذلك بالاشتراك مع مشروع الكليات التكنولوجية.

وقامت الوحدة بإعداد برنامج عمل الحكومة لوزارة التعليم العالي، وإعداد موازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي للعام المالي، فضلًا عن استيفاء نماذج المنظومة الوطنية للمتابعة والتقويم للعام المالي، وتحديث خريطة الأنشطة والعمليات لمنظومة البرامج والأداء، بالإضافة إلى إعداد توقعات السكان في سن التعليم الجامعي حتى عام 2052، وإعداد توقعات أعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي حتى عام 2030، والمُشاركة في إنشاء 18 مركز تطوير مهني في 11 جامعة حكومية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح د. الصاوي الصاوي أحمد مدير وحدة متابعة البرامج الجديدة أن وحدة تطوير المشروعات قامت بتطوير منظومة التعليم الإلكتروني للكليات التكنولوجية، من خلال إجراء 16 دورة تدريبية عملية للتدريب على تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني لكافة الكليات، ونماذج الامتحان، واستخدام برنامج ريمارك أوفيس، وتنفيذ امتحان تجريبي شامل بالمعهد الفني التجاري ببنها، وتطوير البنية التحتية للتحول الرقمي للمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية، فضلاً عن إتمام التعاقد للمرحلة الثانية بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة للتحول الرقمي للمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية، وإعداد المواصفات الفنية للمعامل والورش الخاصة بالجامعات التكنولوجية كمرحلة أولى.