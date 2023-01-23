السجن 3 سنوات للمتهم بالاعتداء على طفلة تربطه علاقة مع والدتها بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم "م.ج.ع" بالسجن 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "ي.م.م".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10741 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها ، بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أنه على أثر علاقة سابقة بين المتهم " م.ج.م" وبين والدة المجني عليها الطفلة "ي.م.م"، والتي لم تتجاوز من العمر إحدى عشر عاما، واعتياد الأم الذهاب إلى مسكن عائلة المتهم وبصحبتها ابنائها ومنهم المجني عليها، وقد استغل المتهم استغراق المجني عليها الطفلة في نومها وتعدي عليها بيده، وتفاجأت المجني عليها بوجود المتهم بجوارها، فصرخت وأبلغت والدتها التي قامت بتصوير المتهم وعند عثور الأب علي تلك الصور، قام بإبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية والتي أيقنت أن المتهم تعدي على المجني عليها، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما علي النحو المبين بالتحقيقات والأمر المنطبق علي حكم المادة 1/268 ،2 عقوبات مما يتعين اخد المتهم بموجبها عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بحكم ألمادة 17 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها وعملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية الزمته بالمصاريف الجنائية.