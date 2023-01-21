الحبس سنة لموظف بجامعة القاهرة لقيادته سيارة تحت تأثير المخدر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد والمستشار عبد السلام عبد الغفور عبد السلام والمستشار أحمد رفاعي شرف الدين، بالحبس مع الشغل سنة واحدة للمتهم "م.م.ال" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها عليه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، لاتهامه بقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9066 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية تفيد بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث وحدة مرور الإسكندرية، أنه أثناء شن إدارة مباحث المرور حملة مرورية، استوقفت السيارة قيادة المتهم "م.م.ال" معاون خدمة بإحدي كليات جامعة القاهرة، وحال مناقشته اشتبه في كونه واقعا تحت تأثير المخدر، فتم عرضة علي إجراء التحليل بالكاشف الاستدلالي، والذي جاءت نتيجته إيجابية تعاطي المتهم لجوهر مخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بتعاطية المواد المخدرة.

وثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الرئيسي الجامعي إيجابية تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة، تبين إن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بمواد القانون وبعد الاطلاع علي المواد رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لذلك قررت إحالة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.