الرئيس الباكستانى يدين حرق نسخة من المصحف الشريف فى السويد

وأعرب علوي عن اعتقاده بأن الحدث الذي أضر بالحساسيات الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، كان شكلا من أشكال التحريض غير الضروري واستفزازا خطيرا، بحسب صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية.

وشدد الرئيس الباكستاني على أن هذا الفعل ينتهك الأعراف والمبادئ الدولية للتعبير المشروع وحرية التعبير، والتي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وأكد أن الإسلام يعزز الاحترام والتقديس لجميع الأديان، وأن تدنيس القرآن هو انعكاس لارتفاع مستويات الإسلاموفوبيا.

وحث علوي المجتمع الدولي على التضامن ضد هذه الكراهية والعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتجريم أي شكل من أشكال خطاب الكراهية.