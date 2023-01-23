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الداخلية: تفكيك 116 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة خلال عام

الإثنين، 23 يناير 2023 01:09 م
الداخلية: تفكيك 116 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة خلال عام عيد الشرطة الــ71
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أعلنت الداخلية نجاحها في تفكيك 116 بؤرة إرهابية، وضبط 270 قطعة سلاح، وضبط 50 عبوة متفجرة وإجهاض مخططات عودة اللجان الإعلامية والإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال عام.
 
جاء ذلك خلال حفل عيد الشرطة الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من الشخصيات العامة.
 
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.
 
وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.

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