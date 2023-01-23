الجامعات الخاصة: أماكن متاحة بكليات القطاع الصحى أمام المتقدمين للتيرم الثانى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، استمرار إتاحة القبول والتقدم للجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بشأن فتح باب القبول من السبت 22 يناير ويستمر حتى 9 فبراير المقبل.

وأضاف الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك أماكن شاغرة ومتاحة أمام الطلاب بجميع كليات الجامعات الخاصة والأهلية الذين أبدوا رغبتهم فى قبول طلاب جدد بالفصل الدراسى الثانى، مؤكدا توافر أماكن متاحة بكليات القطاع الصحى مثل الطب وطب الاسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وأيضا بكليات المجموعة الأدبية .

جدير بالذكر أن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة فى الفصل الدراسى الأول، سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79% أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 78%، وفى جامعة الجلالة وجامعة العلمين سجل الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى 76%، أما جامعة سيناء بفروعها 76%.

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 74%وفى جامعة العلمين والجلالة 73% وفى جامعة سيناء بفروعها وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة شرق بور سعيد 73%، وفى جامعة الملك سلمان 73%.

أما كلية الطب البيطرى سجل الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة والأهلية 70% و68% بجامعة الملك سلمان.

وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 68% وفى جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 66% وفى جامعة سيناء وشرق بور سعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 66% و65% لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية و61% لجامعة الملك سلمان والعلمين و61% فى جامعة سيناء وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية و60% للقبول فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وسجل الحد الأدنى للقبول فى جميع الجامعات الخاصة والاهلية 55% للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.