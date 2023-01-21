التعليم العالى: نراعى المجموع فى إتاحة القبول بالجامعات الخاصة للترم الثانى

محمد شعلان

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إتاحة بعض الجامعات الخاصة والأهلية باب القبول للفصل الدراسى الثانى، يأتي لمساعدة عدد كبير من الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات العربية، الذين لم تتح لهم فرصة التقديم في الفصل الدراسي الأول.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم وعلى الطلاب الذين لم يتم قبلوهم الفصل الدراسي الأول سرعة اطلاع على مواقع هذه الجامعات، وفور القبول يتقدم الطالب بكافة الاوراق للجامعة مباشرة.

وتابع: "التقديم والقبول في هذه الجامعات يخضع لأولوية المجموع لتحقيق المنافسة مع زملائهم في ذات التخصص، ونراعي المجموعة في تقديم الطلاب وقبول الطلاب، وجميع الجامعة الخاصة والأهلية ستأخذ بنظام المجموع وعندنا اربع جامعات تقبل الطلاب وهم الملك سلمان والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة وبيأخذوا بنظام المجموع الاعتباري".

وبدأت الجامعات الخاصة، اليوم السبت، فى إتاحة باب القبول للفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن ينتهى التقدم الخميس الموافق 9/2/2023.

وكان الدكتور محمد حلمى الغُر، أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية القائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، أشار إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.