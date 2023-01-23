افتتاح 9 معارض لـ"أهلا رمضان" فى المنيا.. وتوفير سلع غذائية بتخفيضات 30%

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا، سباقا كبيرا لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة فى المدن، وكذلك النقاط الثابتة داخل الوحدات القروية، للتخفيف عن كاهل المواطن والتأكد من وصول السلع المخفضة إلى أقرب مكان للمواطنين، بتخفيضات تصل 30٪

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن عدد معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا 9 معارض موزعين على الوحدات المحلية، فى العدوة، ومغاغة، سمالوط، ابوقرقاص، ملوى، ديرمواس، بتخفيضات من 20٪ إلى 30٪، مضيفا أنه تم افتتاح معرض ملوى ومعرضى أبو قرقاص وسمالوط، وكذلك العدوة ومغاغة.

وأوضح أنه تخفيفا على المواطنين، ولضمان وصول السلع إلى المواطنين، سيتم فتح معارض فى 61 مجلس قروى على مستوى المحافظة، من خلال استغلال حجرة أو حجرتبن داخل تلك الوحدات، حتى تصل السلع إلى كافة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 3 معارض "أهلاً رمضان" بقري دمشير، ونزلة حسين، وبني محمد سلطان بالمنيا.

وأيضا افتتاح معارض أهلا رمضان بقري مركز مطاى شمال المحافظة، مثل قرى بردنوها، حلوة، منبال،، وذلك بهدف التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية بالأسعار المناسبة، أما فى سمالوط فقد تم أيضا عمل نقاط ثابته لبيع السلع بأسعار مناسبة مثل نقاط طحا الأعمدة، البيهو.

من ناحيته قال الدكتور محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة.