اليوم السابع
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جلسة لاستعراض متطلبات المواطنين من الخطة الاستثمارية بمركز ديرمواس في المنيا

السبت، 21 يناير 2023 01:52 م
جلسة لاستعراض متطلبات المواطنين من الخطة الاستثمارية بمركز ديرمواس في المنيا جانب من الجلسة
المنيا – حسن عبد الغفار

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تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الوحدة المحلية بحضور عامر طه رئيس المركز، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم.

 

تناولت الجلسة، الاستماع الي أراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة الي الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

 

وشهدت فعاليات الجلسة، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات، حيث أشاد المواطنين بجهود الدولة لتقديم الخدمات التي من شانها تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والحرص الدائم على التواصل مع مختلف فئات المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.

 

 

 


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