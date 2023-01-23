إزالة الإشغالات بدسوق ورفع كفاءة النظافة وإصلاح خط شرب واستكمال أعمال التبطين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق عددا من الحملات، لرفع كفاءة النظافة، وإزالة الإشغالات، وإصلاح خط مياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة استكمال أعمال تأهيل وتكاسي بترعة أم بركة بقرية أبو مندور والمندورة بطول 10 كيلو نطاق الوحدة المحلية لقرية ابو مندور.

وقاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لرفع الإشغالات أثناء جولته الميدانية بالمدينة محذراً من التعدي على الشارع الرئيسي لتيسير الحركة المرورية، مؤكداً أن رئاسة المركز والمدينة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة، موجهاً رؤساء الأحياء وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية بضرورة متابعة كافة شوارع المدينة يوميا وعلى مدار الساعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما التقى بعدد من المواطنين والأهالي واستمع لطلباتهم، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح بين المسئول والمواطن والتي تهدف إلى خدمة المواطنين و الوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، كما تابع إصلاح خط مياه شرب بشارع مسجد التوحيد قطر 4 بوصه بقرية كفر إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي.



اصلاح خط شرب بقرية بدسوق



تبطين الترع بقرى دسوق



جانب من تبطين الترع