حملات لزراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة ورفع كفاءة الطرق بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من حملات النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار، وتطوير المشتل، باضافة إلى زراعات جديدة لزراعة الأحواض بميادين وشوارع دسوق، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستكمال الأعمال التمهيدية والقرمة بشارع الدلتا القديمة وتشغيل طبقة السن ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تابع السيد رئيس مركز ومدينة دسوق استكمال الأعمال التمهيدية وأعمال الفرمة بشارع الدلتا القديمة ووضع طبقة الأساس ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023 بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد وتغطية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم.

كما تابع عبدالستار، توسعة مدخل طريق دسوق بسيون، وورفع كفاءة المدخل تزامنا مع إعادة التطوير، وإنشاء محور مرورى جديد فى إطار استراتيجية الدولة، لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتحقيقا للسيولة المرورية، وبدء أعمال تركيب البلدورات، وصب القواعد الخرسانية، وتركيب البلدورات.



متابعة زراعة الاشجار بالشوارع



زراعة الاشجار بشوارع دسوق



الاهتمام بمشتل دسوق



الاهتمام بمشتل مجلس مدينة دسوق



زراعة الاشجار بدسوق



انشاء ميادين جديدة بدسوق