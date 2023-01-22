محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير ورصف محاور وطرق جديدة بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم الأحد، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تخص مديرية الطرق والنقل العام المالي 2023/2024 لوضع الأولويات لمشروعات الطرق بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد احمد عبدالعال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مستشار التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، المهندس احمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رئيس قطاع جهاز تعمير سيناء، وممثلي الجهات المعنية وقطاعات المرافق بالمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية، القنطرة شرق، والقنطرة غرب.

وناقش "بشارة" مقترحات مديرية الطرق والنقل للمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز ومدن "الإسماعيلية والقنطرة شرق والقنطرة غرب" طبقًا لأولويات العمل والتي يتم تحديدها طبقًا لعدة محددات أهمها انتهاء أعمال المرافق بالإضافة إلى خدمة المشروع لمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وأشار مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة إلى أن محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 2019 حتى 2022 قد شهدت العمل بالعديد من المحاور الرئيسية داخل المدن وبين المراكز وبعضها ومن المقرر استكمال العمل في المحاور التي لم يجري تطويرها في الأعوام السابقة.

وضمَّ المقترح عدة محاور وشوارع رئيسية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية منها منطقة عرايشية مصر، امتداد شارع هدى شعراوي، بالإضافة لمنطقة المحطة الجديدة وعدد من الشوارع التي تخدم مناطق المدارس بحي ثالث.

كما تضمنت المقترحات تطوير وإعادة رصف شارع الثورة، القومية العربية، الاستقلال، النصر، ابن سينا، المنيا، رفح، عيد أبوجرير، المقابر ومسجد النصر بالقنطرة شرق.

ووجَّه "بشارة" خلال الاجتماع، بضرورة تطوير ورصف طرق ومحاور جديدة خلال خطة العام المالي القادم 2023/2024، لخدمة المواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية، وتيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين كافة مراكز ومدن المحافظة.

بجانب دراسة عدد من المحاور، لخدمة مشروع الوكالات لخدمة الحركة التجارية بالقنطرة غرب، بالإضافة لمنطقة السوق الجديد بمركز ومدينة القنطرة غرب، بجانب استكمال ربط المحاور التي تم العمل بها خلال الخطة الماضية (محور المعاهدة – السويس – الجيش) لربط المدينة بالكامل بالطريق الدائري.

كان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات مع مديري القطاعات الخدمية ورؤساء المراكز لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للتعرف على المشروعات ذات الأولوية والتي سيتم توجيه الخطة الاستثمارية لها للبدء في تنفيذها في حدود الموارد المالية المتاحة وانتهاء أعمال المرافق بالشوارع.