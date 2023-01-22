صحة الإسماعيلية تضبط 653 عبوة عصير غير مطابقة للمواصفات بالقصاصين

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم ضبط 653 عبوة مشروب عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم المرور علي عدد 7 مخابز، و18 محل بقالة ومواد غذائية، وتم سحب عدد 14 عينة أغذية مختلفة لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 4 محاضر لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات (وزن وحجم)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري والعرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز وتحرير عدد 22 محضر (غش تجاري ولعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت الغذائية وعدم وجود بيان أسعار) وتم إعدام عدد85 كيلو أغذية مختلفة لعدم الاحتفاظ بالخواص الطبيعية، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يسبب خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين وأشرف الديبة مراقب عام الإدارة، وعبد الله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية، وفتحي حمدان وفاطمة إسماعيل من الرقابة التموينية، مشيراً على استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.