اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 09:23 م
أكرم القصاص
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رئيس "النواب العراقى" يدعو المجتمع الدولى للوقوف فى وجه المتطرفين

الأحد، 22 يناير 2023 09:00 م
رئيس "النواب العراقى" يدعو المجتمع الدولى للوقوف فى وجه المتطرفين رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي
أ ش أ

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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه المتطرفين، وذلك على خلفية الإساءة للقرآن الكريم في السويد.


وقال الحلبوسي -في تغريدة له حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)- "رفضنا التطرّف وقاتلناه ودفعنا الدماء للقضاء عليه، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بوجه المتطرفين الذين يهددون السلم في العالم عبر الإساءة إلى الأديان والكتب المقدّسة"، داعيا الحكومة السويدية لمنع تكرار الإساءة للقرآن الكريم ومحاسبة المسيء واحترام مشاعر المسلمين عبر العالم.


وكان وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، في وقت سابق من اليوم، قيام أحد المتطرفين في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدة أن هذه الأفعال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم.


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