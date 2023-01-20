حياة كريمة فى كفر الشيخ.. إجراء الكشف الطبى المجانى على 400 مريض بدسوق

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية، ضمت 4 تخصصات"عظام ورمد وجلدية وباطنه"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وحضور وليد فلفل، نائب رئيس مجلس مدينة دسوق.

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لـ 400 مواطناً بالقرية، وصرف العلاج مجاناً ، اضافة للتوعية بأهمية الاهتمام بصحة الانسان، وإجراء الكشف الطبي في حالة شعوره بألام.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في القوافل الطبية التي تجوب القرى ، وخاصة القرى النائية وقرى مبادرة حياة كريمة، مؤكداً على استمرار القوافل الطبية الاسبوعية بقرية من القرى.

وأضاف نور الدين، أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تنظم أسبوعيا قافلة طبية بقرية من القرى لمدة يومين، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي القرية، من إجراء الكشف الطبي وإجراء العلاج، وتنظيم ندوات ارشادية وتوعوية، إضافة لتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة.

وعلى جانب آخر، اختتمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية لتدريب 26 من فني المعامل الجدد على أعمال الفحص، وشرح وتوضيح دورات الحياة للبلهارسيا، والطفيليات المعوية، بحضور الدكتور محمد اليزيد مدير عام المتوطنه، بإشراف الدكتورة أماني القرش، مديرة إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، والدكتوره مرام غلاب، مسئول الصيدله بالادارة، ومراجعي معامل المديرية، خالد جاد، ومصطفى العتر .



ااجراء الكشف الطبي على اهالي قرية بدسوق



اجراء الكشف الطبي عل سيدة



اجراء الكشف الطبي عل طفلة_1



اقبال المواطنين عل القافلة



توافد السيدات على القافلة