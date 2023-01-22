انهيار طابقين بمنزل وإخلاء السكان منه ولجنة عاجلة للمعاينة بالمحلة.. صور

فريق المحافظات

شهدت منطقة سوق الحدادين أول المحلة بمحافظة الغربية، انهيار طابقين من منزل مكون من 4 طوابق بعد حدوث انفجار لأسطوانة بوتاجاز، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق بنسبة 50%.

وهرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى وإخلاء المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار طابقين بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة سوق الحدادين.

وانتقلت سيارات مطافئ والإسعاف ومسئولي حي أول المحلة ورئيس حى ثان المحلة، وتبين حدوث انهيار طابقين بمنزل ملك محمد.ق مكون من 4 طوابق ، نتيجة انفجار غاز.

وعلي الفور تم نقل المصاب للمستشفي وإخلاء المنزل من السكان.

وتم تشكيل لجنة عاجله لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله وإخطار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



انهيار طابقين



انهيار العقار