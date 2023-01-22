اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى دون إصابات

الأحد، 22 يناير 2023 01:12 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى دون إصابات حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المساحة بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 

فيما تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.


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