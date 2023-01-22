الصيام المتقطع مقابل النظام الغذائي المقيّد بالسعرات الحرارية.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يمنع العديد من الأمراض، فممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي هي مفاتيح الحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فمن المستحسن زيادة نشاطك البدني وتحسين عاداتك الغذائية.

إذا كنت تبحث عن طرق لفقدان الوزن، فقد تجد العشرات من اتجاهات النظام الغذائي لفقدان الوزن على الإنترنت، حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، حمية داش ، حمية مرنة ، حمية كيتو ، صيام متقطع ، حمية 30 كاملة وأكثر.

يكتسب الصيام المتقطع (المعروف أيضًا باسم الأكل المقيّد للوقت) شعبية متزايدة كاستراتيجية فعالة لإدارة الوزن.

ومع ذلك ، أشارت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية حسب موقع " healthsite" ، إلى أن خفض إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها قد يكون أكثر فاعلية في إنقاص الوزن من الصيام المتقطع.

النظام الغذائي المقيّد بالسعرات الحرارية أفضل من الأكل المقيّد بالوقت



وجدت الدراسة أن تواتر وحجم الوجبات هو عامل مساهم أقوى في فقدان الوزن أو زيادته مقارنة بالوقت بين الوجبة الأولى والأخيرة.

خلال دراستهم التي استمرت ست سنوات ، حللت ويندي إل بينيت ، الأستاذة المساعدة للطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ، وفريقها السجلات الصحية لحوالي 550 بالغًا (18 عامًا أو أكبر) مع مجموعة واسعة من أوزان الجسم. استخدموا تطبيقًا للهاتف المحمول لتسجيل وقت النوم والأكل والاستيقاظ للمشاركين في الوقت الفعلي.

بناءً على نتائج تحليل البيانات ، قال الباحثون إنهم لم يجدوا توقيت الوجبة مرتبطًا بتغيير الوزن خلال فترة المتابعة التي تبلغ ست سنوات ، بما في ذلك الفترة من الوجبة الأولى إلى الأخيرة.

ومع ذلك ، وجدوا أن إجمالي عدد الوجبات الكبيرة اليومية (يقدر بأكثر من 1000 سعرة حرارية) والوجبات المتوسطة (تقدر بـ 500-1000 سعرة حرارية) مرتبطة بزيادة الوزن، وقالوا أيضًا إنهم اكتشفوا عددًا أقل من الوجبات الصغيرة (التي تقدر بأقل من 500 سعرة حرارية) مرتبطة بإنقاص الوزن.

استنتج المؤلفون أن تواتر الوجبات وإجمالي السعرات الحرارية من عوامل الخطر لتغير الوزن أكثر من توقيت الوجبة. لكنهم لم يتمكنوا من إثبات السبب والنتيجة المباشرين.

كيفية تجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة



يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والظروف الصحية الخطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب التاجية ، والسكتة الدماغية، وهشاشة العظام، والعديد من أنواع السرطان ، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومشاكل التنفس، والاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب. والقلق، ترتبط زيادة الوزن أو السمنة أيضًا بزيادة مخاطر جميع أسباب الوفاة (الوفيات).

بالنسبة لغير ذوي الخبرة، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 25 أو أعلى، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى.

لا يؤدي فقدان الوزن إلى تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض المرتبطة بالسمنة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين الصحة العامة بشكل كبير.

لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، توصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص بالحد من تناول السعرات الحرارية بشكل عام وتناول الأطعمة الصحية وزيادة النشاط البدني.

من أجل إدارة الوزن بشكل فعال ، اقترح باحثو جونز هوبكنز تناول وجبات أقل بشكل عام ووجبات كبيرة أقل.