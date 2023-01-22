تعليم بورسعيد: السؤال الخامس فى امتحان مادة العلوم للإعدادية جاء نصا من الكتاب

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن السؤال الخامس في امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية جاء نصاً من الكتاب، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا.

وناشدت الدكتوره هاله عبدالسلام، أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها لزعزعة الاستقرار في العملية التعليمية، موضحة في تصريحاتها مع "اليوم السابع"، أن هناك إلتزام بالكتاب المدرسي من واضعي الامتحانات.

وأوضحت أنها شددت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للملاحظين أو للطلاب، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب، مشيرة إلى أنه يسمح لرئيس اللجنة فقط بذلك لسهولة التواصل معه وقت الضرورة.

وتقوم وكيلة الوزارة خلال الامتحانات، بتفقد عدداً من مقرات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، يرافقها محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية.

ويؤدي 13879 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان من خلال 67 لجنة أساسية على مستوى محافظة بورسعيد.

وفي سياق مصل أشارت وكيل الوزارة، إلى أن السؤال الخامس في امتحان مادة العلوم الذي تم عقده يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير الجاري جاء نصا من الكتاب المدرسي، وذلك بعد الاستفسار من الطلاب الذين أقروا بذلك.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا صحة له، مناشدة جميع أولياء الأمور تحري الدقة والمصداقية وإعلاء مصلحة الطلاب ومراعاة العامل النفسي لهم.