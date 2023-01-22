اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يهنئ رجال الشرطة بعيدهم ويوجه المعلمين بالحديث عن تضحياتهم

الأحد، 22 يناير 2023 08:09 م
وزير التعليم يهنئ رجال الشرطة بعيدهم ويوجه المعلمين بالحديث عن تضحياتهم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رجال الشرطة بعيدهم، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: خالص التهاني لجميع القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الواحد والسبعين وكل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم، وأنتهز هذه الفرصة وأدعو زملائي المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، وذلك ليصبح أبنائنا وطلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة وفخر، وأدعو الله العلي القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها، كل عام وأنتم جميعاً بكل الخير والصحة والسعادة، وتحيا مصر.
 
وكان مجلس الوزراء أكد استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
 
 

التربية والتعليم

عيد الشرطة

عيد ثورة 25 يناير

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير المجالس النيابية يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأحد، 22 يناير 2023 01:31 م

بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. وتهنئة من رئيس المجلس بمناسبة عيد الشرطة

الأحد، 22 يناير 2023 11:53 ص

متحدث التربية والتعليم: الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة

السبت، 21 يناير 2023 07:27 م

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

الجمعة، 20 يناير 2023 02:29 م

"عيون وطن" فيلم يوثق بطولات الداخلية فى عيد الشرطة الـ71.. فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 06:10 م

"العهد".. أوبريت يوثق بطولات الداخلية فى عيد الشرطة الـ71 ..فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 06:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة