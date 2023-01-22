اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: القوات الروسية تضرب مناطق حدودية بمنطقة سومي للمرة الثالثة خلال يوم

الأحد، 22 يناير 2023 05:00 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تضرب مناطق حدودية بمنطقة سومي للمرة الثالثة خلال يوم الحرب فى اوكرانيا
اش ا

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قالت القوات الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية بمنطقة سومي بقذائف الهاون للمرة الثالثة السبت.
 
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن قيادة العمليات الشمالية قولها عبر تليجرام "من الساعة 16:50 إلى الساعة 17:35، تم تسجيل 20 غارة، ربما تكون من قاذف هاون من عيار 120 ملم، في حي دوروشيفكا".
 
ووفقًا للبيانات الصادرة عن القيادة الشمالية، لم تقع إصابات بين أفراد الجيش أو أضرار في المعدات. ولم ترد أية معلومات عن وقوع خسائر في صفوف السكان المحليين أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.
 
وأشارت إلى أنه من الساعة 12:50 إلى الساعة 13:10 يوم السبت، تم إطلاق 10 قذائف هاون على حي ستودينوك بمنطقة سومي، ومن الساعة 11:10 إلى الساعة 11:25، تم تسجيل ستضربات، يفترض أنها من قذائف هاون عيار 120 ملم، في حي باتشيفسك بمنطقة سومي.
 
على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تدريبات في موسكو على استخدام منظومة الدفاع الجوي "إس ــ 300" لصد أية هجمات جوية محتملة على المنشآت العسكرية والإدارية الروسية. 
 
وأشارت الدفاع الروسية، اليوم إلى أكثر من 150 عسكريا و30 وحدة من المعدات العسكرية شاركت في التدريبات في موسكو. 
 
وأفادت وسائل إعلام روسية - في وقت سابق - بأن طواقم الغواصات الاستراتيجية التابعة للأسطول البحري الشمالي الروسي ستولي اهتمامًا خاصًا لإجراء عدة مناورات تدريبية تحت الجليد خلال العام 2023. 
 
يُذكر أن الأسطول البحري الروسي أجرى بنجاح العام الماضي اختبارات لغواصاته النووية في المحيط الهادئ تحت الجليد.

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