أستاذ علاقات دولية: رفع مستوى التسليح فى أوروبا هدفه الانفصال عن "الناتو"

كتب أحمد عرفة

وأضاف "الشامي"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المستوى من رفع التسليح ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع، أنه لربما هذا المستوى من رفع التسليح، تكون وراءه رغبة أوروبية قوية في الانفصال عن حلف الناتو، أو بناء قوة مستقلة موازية لحلف الناتو.

وأردف، أن أوروبا لديها رغبة قديمة، في الاستقلال عن حلف الناتو، وجعل مصيرها بعيدا عنه، خاصة وأن الناتو تحكمه أمريكا، والتي توجهه وفقا لمصالحها هي.