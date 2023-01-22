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أستاذ علاقات دولية: رفع مستوى التسليح فى أوروبا هدفه الانفصال عن "الناتو"

الأحد، 22 يناير 2023 11:56 م
أستاذ علاقات دولية: رفع مستوى التسليح فى أوروبا هدفه الانفصال عن "الناتو" الناتو
كتب أحمد عرفة

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قال عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن رفع مستوى التسليح في أوروبا، وبناء حتى قوة عسكرية أوروبية، أمر ليس بجديد.
 
وأضاف "الشامي"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المستوى من رفع التسليح ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
 
وتابع، أنه لربما هذا المستوى من رفع التسليح، تكون وراءه رغبة أوروبية قوية في الانفصال عن حلف الناتو، أو بناء قوة مستقلة موازية لحلف الناتو.
 
وأردف، أن أوروبا لديها رغبة قديمة، في الاستقلال عن حلف الناتو، وجعل مصيرها بعيدا عنه، خاصة وأن الناتو تحكمه أمريكا، والتي توجهه وفقا لمصالحها هي.

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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