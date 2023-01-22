زيارة مفاجئة لكييف.. جونسون يعود للمشهد مجددا من بوابة أوكرانيا

زار رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، كييف بشكل مفاجئ، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكى الأحد، وتعهد بأن بريطانيا "ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر".

وكان جونسون، الذي استقال من منصبه في سبتمبر في أعقاب سلسلة من الفضائح، رئيسا للوزراء حينما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير، وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب.



بوريس جونسون

وخلال جولة اليوم، زار جونسون بوروديانكا وبوتشا، بضواحي العاصمة الأوكرانية التي يُضرب بها المثل في الفظائع في الغرب حينما اتجهت القوات الروسية نحو كييف في المرحلة الأولى من الحرب قبل صدها.

وقال جونسون لحاكم بوتشا "يمكنني إخبارك بأن المملكة المتحدة ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر".



رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

وأضاف متحدثا بالاستعانة بمترجم فوري "ستنتصرون وستطردون جميع الروس من بلادكم، لكننا سنظل هناك لأطول أمد. وسنريد أيضا مساعدتكم في إعادة الإعمار".



جونسون فى أوكرانيا

ونفى جونسون إشارات إلى أن تحركاته في أوكرانيا ربما يُنظر إليه على أنها إضعاف لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.