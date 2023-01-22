رئيس وزراء بولندا يصف رفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالدبابات بـ "غير المقبول"

كتبت: هناء أبو العز

وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي، رفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالدبابات من طراز "ليوبارد"، بأنه أمر "غير مقبول".

وقال مورافيسكي - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم - "إن موقف ألمانيا غير مقبول، لقد مر ما يقرب من عام منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وهناك أبرياء يقتلون يوميا.. وتجتاح القنابل الروسية المدن الأوكرانية، كما يتم استهداف أهداف مدنية ويتم قتل النساء والأطفال".

كان مورافيسكي قد أعرب الثلاثاء الماضي عن أمله في أن توافق ألمانيا سريعا على خطط بلاده بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.. مشيرا إلى ضرورة موافقة ألمانيا نظرا لأنها بلد التصنيع.

يذكر أن رئيس وزراء بولندا أكد أن الحرب في أوكرانيا تمثل أزمة في مجالات الأمن والاستقرار والسلام.. مشيرا إلى أهمية وقف التسويف وتقديم دعم حقيقي مثلما تفعل بولندا وأمريكا وبريطانيا.

من جهة أخرى، أعلن كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إصابة 10 مدنيين جراء العمليات الروسية في البلاد على مدار أمس.

وقال تيموشينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أصيب مدنيان في منطقة دونيتسك وواحد في منطقة زاباروجيا، كما أصيب ثلاثة مدنيين في منطقة خاركيف وآخر في منطقة سومي وأصيب ثلاثة في منطقة خيرسون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.