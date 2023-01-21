وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

وتفقد "عبد الرؤوف" اللجان واطمأن علي انتظام سير العملية الامتحانية وآداء الطالبات للامتحان، وأكد على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

كما استأنفت اليوم مديرية التربية التعليم بدمياط، امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول بعد توقفها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وترأس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وتابع وكيل الوزارة، وصول مظاريف أسئلة اليوم الي الإدارات التعليمية العشر وتسليمها للجان في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يؤدي اليوم 32129 طالب وطالبة امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية في 163 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدى لأية محاولة غش بكل حزم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، متمنيا كل النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.