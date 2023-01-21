محافظ قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. صور

قنا- صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلجان مدرستيّ نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، وكوم بلال الإعدادية المشتركة، والتي بدأت بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

وتفقد محافظ قنا، لجنة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي بالشيخ حسين، والتي تضم 4 لجان فرعية بإجمالي 81 طالبا وطالبة، كما تابع المحافظ سير الامتحانات بلجنة مدرسة كوم بلال الإعدادية المشتركة، والتي تضم 5 لجان فرعية بإجمالي 98 طالبا وطالبة، و اطمئن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول من الشهادة الإعدادية بدأت اليوم السبت وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، مشيرا إلي أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 301 لجنة، تستقبل 54 ألفا و584 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، فضلاً عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أى حدث طارئ بشكل فورى وسريع.





محافظ قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول



محافظ قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول



محافظ قنا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول



