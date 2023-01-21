محافظ المنوفية يصدر حركة محليات مصغرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

المنوفية - فريق المحافظات

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قراراً رقم 94 لسنة 2023 بتكليف السيد حسن عبد العال للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، كما تضمن القرار تكليف صفوت معوض بحيري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز السادات ، وتكليف مجدي رياض عبد الغفار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعقب صدور قرار وزير التنمية المحلية بشأن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية الي أن حركة التنقلات تهدف الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية فضلا عن الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز الاداري .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة والتركيز علي ما يهم المواطن والتوسع في إقامة منافذ وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وكذا التعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام .