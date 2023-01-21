اليوم السابع
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السبت، 21 يناير 2023 04:33 م
أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يصدر حركة محليات مصغرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

السبت، 21 يناير 2023 04:19 م
محافظ المنوفية يصدر حركة محليات مصغرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً رقم  94  لسنة 2023 بتكليف السيد حسن عبد العال للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، كما تضمن القرار تكليف  صفوت معوض بحيري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز السادات ، وتكليف مجدي رياض عبد الغفار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .
 
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعقب صدور قرار وزير التنمية المحلية بشأن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين .
 
وأشار محافظ المنوفية الي أن حركة التنقلات تهدف الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية فضلا عن الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز الاداري .
 
 وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة والتركيز علي ما يهم المواطن والتوسع في إقامة منافذ وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، وكذا التعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام .
 
 
 

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