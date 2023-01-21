"تعليم المنوفية": لم نتلق أية شكاوى وانتظام الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية

وأدى اليوم السبت الموافق 21 يناير طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء " فترة أولى " الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية " بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين( 81 ألف و 819) طالب ، وغياب (691) طالب بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

فيما أدى اليوم طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى "فترة أولى" بإجمالى حضور (35 ألف و904) طالب وطالبة وغياب (202) طالب بنسبة حضور (94,79%)، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الإمتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.