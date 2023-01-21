محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بنها وكفر شكر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وإيهاب محمد نائب رئيس مدينة بنها، جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الحرية وكفر شكر الرسمية للغات بمدينة كفر شكر، ومدارس النور للمكفوفين وناصر الإعدادية ومصطفي كامل التجريبية بمدينة بنها.

وتابع المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، حديقة مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، وأثنى علي الأشجار المنزرعة والتي تُساهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، كما تفقد مقر اللجنة الصحية بالمدارس ومدى توافر الأدوية تحسُباً لأي طارئ قد يحدث، مشدداً على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة للحفاظ علي صحة الطُلاب.

وعلي هامش الجولة بمدينة بنها، وجه المحافظ، أثناء المرور بالتحقيق في قص الأشجار وترك المخلفات في الطريق، كما وجه بإيقاف أعمال بناء بشارع محكمة الأسرة بمنطقة الفلل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، موجهاً بالاهتمام بالنظافة العامة علي كورنيش النيل وري الأشجار بصفة دورية.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات، كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة كافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

ومن ناجيتها، أضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالب من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهني بواقع 675 طالب وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأكدت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.



التأكد من سهولة الامتحانات



تفقد لجان الامتحانات



جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال متابعة سير الامتحانات



لجان المكفوفين بالشهادة الإعدادية



محافظ القليوبية خلال الجولة