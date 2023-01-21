تحرير 30 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بالعدوة في المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطرى، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.



قال أحمد خلف رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 مخالفة، وجاءت المخالفات ما بين (اشتراطات صحية وعدم وجود شهادة صحية ونظافة ومحاضر تموينية وإشغال طريق )، بالإضافة إلى إعدام 15 كيلو كبده و5 كيلو مخلل مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.