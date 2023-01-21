جامعة سوهاج تهدى طالبة من ذوى الهمم كرسيا كهربائيا متحركا

سوهاج - محمود مقبول

قدمت جامعة سوهاج كرسيا كهربائيا متحركا لطالبة من طالبات ذوى الهمم بكلية الآداب بالجامعة، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة على توفير كافة الدعم اللازم للطلاب ذوي ذوي الهمم، باعتبارهم فئه قادرة علي العمل والإنتاج وتحقيق التنمية والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأكد عبد الخالق أن إدارة الجامعة مستمرة في دعم الطلاب ذوي الاعاقات المختلفة، والحفاظ على حقوقهم وتوفير كافة التسهيلات لهم التي تساعدهم علي التفوق العلمي وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وأوضح الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تلبي كافة احتاجات الطلاب ذوي الهمم وتقدم لهم كافة التسهيلات لتيسير العملية التعليمية ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لدمجهم بالمجتمع الجامعي.

وأضاف صبري ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة يقدم العديد من الخدمات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم من خلاله تلبية جميع الطلبات المقدمة منهم، ومنها الكراسي المتحركة لتيسير العملية التعليمية وتوفيراً للمشقة التي يتكبدها الطلاب للوصول إلى الجامعة، بالإضافة إلى شراء أجهزة تعويضية والسماعات الطبية للطلاب ضعاف السمع، وذلك لتخفيف العبء علي أولياء أمورهم.