الانتهاء من إنشاء مشروع مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ بسوهاج مارس المقبل

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، والذى يتم تنفيذه داخل مقر المستشفى الجامعى القديم، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروع وما تم إنجازه من أعمال، يرافقه الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمهندس أحمد رأفت عبدالله بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 84٪؜ بالمبنى، على أن يتم تسليمه خلال شهر مارس القادم، مضيفاً أن مبنى مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب يقام على مساحة 1400 م2، ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضى.

وأضاف عبدالخالق، أنه تم تصميم المبنى بطاقة استيعابية 153 سريراً، كما يحتوى على 8 غرف عمليات، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة، 16 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرف إقامة مرضى.

وأوضح الدكتور حمدى سعد المدير، أن الطابق الاول والثانى والخامس من المبنى سوف يشتمل على غرف العنايات المركزة والمتوسطة، والطابق الثانى والرابع على غرف العمليات، والطابق السادس على غرف إقامة للمرضى، كما تم تخصيص الطابق السابع لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لافتاً إلى أن الدور الأرضى سيشمل مجمع للصيدليات، والبدروم على مغسلة تعقيم مركزى ومخازن وغرفة غازات طبية، وغرفة اتصالات وتوزيع الوجبات.



المستشفى الجديد



تفقد الاعمال بالمستشفى



رئيس الجامعة بالمنبى الجديد



رئيس الجامعة يستمع للشرح



لوحة توضبح عن المستشفى



مدير مستشفى سوهاج الجامعى بالجولة