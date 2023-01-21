تموين دمياط يعلن تحرير 916 محضرا ضد المخالفين خلال النصف الأول من يناير

دمياط- فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة علي الغزاوى، عن تحرير 916 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى، وتم تحرير 63 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

جاء ذلك خلال المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، حيث تم تحرير 853 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأوكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية و لذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، أخذت المديرية 5 عينات من المطاحن، وكذا 7 عينات غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة، وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث إنها لا تدٌخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف على البطاقات .

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وفى ما يخص أعمال موسم توريد الأرز المنتهى فى منتصف الشهر الجارى، تم توريد كمية قدرها 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية المعتمدة، كما تم تحرير عدد 606 محاضر عدم توريد ضد الممتنعين مع عدد 43 محضر تجميع وتخزين وحجب بغرض المضاربة على سعره بالأسواق والتحفظ على المضبوطات بمقدار 2200 طن تحت تصرف النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تاعبت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر وعدد من تجار مدينة رأس البر، إقامة معرض أهلا رمضان بمنطقة السوق العمومى، يتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية، لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

ويأتي المعرض بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو احتكار السلع.