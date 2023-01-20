تحرير 51 محضرا تموينيا ضد التجار المخالفين فى حملة مكبرة ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، لتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، والتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة بالسلع الغذائية وغير الغذائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها محمد عوض، وكيل مديرية التموين، عن تمكن إدارة الرقابة التموينية، بقيادة المهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، عن تحرير 51 محضرا تموينيا من بينها محال تقوم ببيع سلع أكثر من السعر الرسمي ومحال لم تقم بالإعلان عن الأسعار خلال يومين ببورسعيد.

ومن جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد على أنه يجرى شن حملات على مدار اليوم للرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من عدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر، وأنه ستتواصل الحملات لضبط أى مخالفات، وأنه فى حالة وجود أى شكوى على المواطنين التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية على رقم (0663222946).