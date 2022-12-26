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"التعليم" تكشف تفاصيل تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على أسئلة الامتحانات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:00 ص
"التعليم" تكشف تفاصيل تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على أسئلة الامتحانات امتحانات
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تدريب طلاب الصف الثالث الثانوى العام 2023 على أسئلة الامتحانات، موضحة أنه سيتم توفير نماذج استرشادية إلكترونية للصف الثالث الثانوي العام، على موقع الوزارة خلال الفصل الدراسى الثانى، ويستطيع الطالب الدخول على موقع الوزارة وطباعة النموذج أو الإجابة عنه بشكل إلكترونى باستخدام الموبايل أو جهاز كمبيوتر أو تابلت، قائلة: لن يكون هناك اختبار تجريبى بلجان امتحانية.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

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