اليوم السابع
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التعليم تحدد عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

السبت، 21 يناير 2023 09:00 م
التعليم تحدد عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023 حيث يتاح التقدم أربعة أعوام كالتالى: 
 
- بالنسبة للطلاب المنتظمين
 
لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل ..
 
 بالنسبة لطلاب المنازل :
 
لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام  ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط، كما يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوى للعام الدراسي الحالى بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية ) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد . 
 
وأوضحت أن الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفاً.
 
وأوضحت أنه بالنسبة لامتحانات الدور الثاني، يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ( سواء من داخل أو خارج المجموع ) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.
 
 
 

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