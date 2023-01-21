التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2023-2024

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، والمقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة إلى أن هذه المنح تشترط في المتقدم أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة في خطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا بالنسبة للماجستير، ولا يزيد عن 33 عامًا للتقدم للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

كما أفاد الإعلان بأن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة تتضمن تقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 62 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، وخطاب قبول من إحدى الجامعات التعليمية بروسيا، ونسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالي:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/user/

بالإضافة لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسي، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات في العنوان التالي: 7 ش إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر، ولن يلتفت إلى المستندات التي تقدم عن طريق الإيميل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20/2/2023، على أن تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي طبقًا للبرنامج التنفيذي للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الإدارة المركزية للبعثات، ومن تقدم عن غير طريق الإدارة لا يجوز تمويله من البعثات.

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بمستندات المنح يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني التالي :

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad-4/

ومن جانب آخر، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، عن توافر منح مقدمة للدولة من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024 في ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، للحصول على درجة (البكالوريوس – الليسانس – التخصص).

وأفاد الإعلان بأن شروط التقديم للمنح تتضمن أن يكون المرشح مصري الجنسية، وألا يزيد السن عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان، في حين تتضمن المستندات المطلوبة تقديم نسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة يتم نسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالي:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/user

بالإضافة لتقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 62 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، وكذلك أصل وصورة شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية، مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسي، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمقر البعثات في العنوان التالي: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حي السفارات - مدينة نصر، ولن يلتفت إلى المستندات التي تقدم عن طريق الإيميل، علمًا بأن آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20/2/2023 .