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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول ابتعاث 30 طالبًا وطالبة لليابان

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:30 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول ابتعاث 30 طالبًا وطالبة لليابان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تلقي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول قيام الإدارة المركزية للبعثات الشهر الجاري بابتعاث 30 طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية الأولى إلى اليابان؛ لقضاء فصل أو عام دراسى فى الجامعات اليابانية المرموقة، ومنها جامعات (ناجويا ،APU، وكيوشو).
 
وأكد التقرير، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم توجه الدولة للاستثمار الحقيقي في بناء كوادر وعقول المستقبل، وصقل المهارات العلمية والثقافية؛ لخلق جيل من الشباب الواعي والقادر على المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.
 
 وأشار التقرير إلى أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإدارة المركزية للبعثات للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، والتي تعبر عن شراكة حقيقة بين مصر واليابان في بناء الكوادر العلمية والاستفادة من الخبرات الرائدة لليابان في هذا المجال، ويستهدف البرنامج جميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى بمختلف الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة، إضافة إلى صقل وتنمية قدرات الطلاب للدراسة بدولة اليابان في مختلف التخصصات، واكتسابهم مهارات جديدة في التعليم، من خلال التعايش، وتبادل الثقافات، والتقاليد المختلفة.
 
وأوضح التقرير أن الإدارة المركزية للبعثات ستقوم بالإعلان قريبًا عن فتح باب التقدم لدورة أخرى من البعثات الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية الأولى، وذلك في إطار إطلاق الخطة الخمسية الجديدة للبعثات، ويمكن متابعة كافة برامج البعثات والمنح عبر الموقع الرسمي للإدارة المركزية للبعثات.
 
يُذكر أن البرنامج يغطي كافة نفقات الدارسين، سواء الخاصة بالدراسة أو المعيشة، أو التأمين الصحي. 
 

التعليم العالى

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الابتعاث

البعثات



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