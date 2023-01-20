7 علاجات طبيعية لتسكين اضطراب المعدة

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تكون العلاجات الطبيعية الخيار الأول الممتاز عند علاج الغثيان أو اضطراب المعدة أو الانتفاخ و الإمساك ، وفى التقرير التالى نستعرض 8 علاجات طبيعية لتسكين اضطراب المعدة وفقا لما نشره موقع realsimple.

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1 - الزنجبيل

منذ فترة طويلة يوصف الزنجبيل كعلاج طبيعى لدوار البحر، حيث إنه حقًا يفعل المعجزات لمشكلات البطن، ويقول الدكتور دالتون سميث: "يحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تقليل أحماض المعدة المفرطة التى يمكن أن تسبب الغثيان وعسر الهضم، حيث إنه من خلال زيادة الامتصاص فى المعدة، يساعد الزنجبيل على تحسين عملية الهضم.

2 - البابونج

البابونج مضاد للالتهابات يساعد على استرخاء العضلات فى الجهاز الهضمى وتقليل تقلصات الجهاز الهضمى الناجمة عن اضطراب المعدة.

3 - الأرز

عندما تكون لديك حالة إسهال، قم بطهي بعض الأرز، يحدث هذا الإسهال بسبب إطلاق البكتيريا للسموم، ما يؤدى إلى زيادة السوائل فى الجهاز الهضمى، ويمكن أن يساعد الأرز فى امتصاص بعض السوائل فى الأمعاء وتقليل كمية البراز الرخو.

4 - الصوم المتقطع

المشاكل المتعلقة بحركة الأمعاء (حركة الطعام والمواد المهضومة عبر الجسم) هي المشكلة الأساسية لكثير من الأشخاص المصابين بالانتفاخ، ومن خلال الصيام، يمكنك إعطاء أمعاءك وقتًا للراحة والإصلاح، وتحسين حركة الأمعاء الدقيقة.

5 - الموز

محتوى الموز من المغنيسيوم والبوتاسيوم يساعد فى استرخاء تقلصات وتشنجات العضلات، ويقول دالتون سميث إن الموز يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الإسهال.

6 - اليوجا

عندما لا تكون أمعاؤك بحالة جيدة، اجلس وقم بممارسة اليوجا لمدة 10 دقائق.

7 - الزبادى

يمكن أن تساعد البكتيريا النشطة والبروبيوتيك فى الزبادى في مكافحة بكتيريا الأمعاء السيئة التي غالبًا ما تكون مسئولة عن الانتفاخ وسوء الهضم وآلام المعدة عن طريق زيادة كمية البكتيريا الجيدة المتوفرة فى أمعائك.