7 أسهم بالبورصة تحقق صعودًا يفوق مكاسب شهادات الادخار البنكية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 7 أسهم ب البورصة المصرية بنسبة تجاوزت 25% خلال الأسبوع الجاري، لتفوق العائد الذي تحققه شهادات الادخار البنكية ويصل إلى 25% خلال عام، وجمعت الشهادات حوالي 350 مليار جنيه منذ طرحها يوم 4 يناير الجاري بما يعادل حوالي ثلث القيمة السوقية للبورصة، وضمت قائمة الأسهم الصاعدة:

1- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 26.21% ليغلق عند مستوى 4.960 جنيه.

2- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 27.19% ليغلق عند مستوى 4.210 جنيه.

3- الألومنيوم العربية بنسبة 29.79% ليغلق عند مستوى 38.510 جنيه.

4- آسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 31.94% ليغلق عند مستوى 11.690 جنيه.

5- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 34.44% ليغلق عند مستوى 50.470 جنيه.

6- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 40.04% ليغلق عند مستوى 82.820 جنيه.

7- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 42.47% ليغلق عند مستوى 13.150 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 16065.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.31% ليغلق عند مستوى 4459.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 19504.99 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3542.60 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 32.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1052.9 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 675.3 مليار جنيه إلى 692 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.6 مليار جنيه إلى 190.2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.